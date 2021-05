SAP ganha agência de agronegócio

Caixa Econômica Federal terá mais uma unidade na cidade

Exclusivo: O deputado federal Ricardo Barros (foto) confirmou, nesta sexta-feira, dia 21, que Santo Antônio da Platina ganhará em breve uma nova agência da Caixa Econômica Federal, além da já existente na rua Marechal Deodoro. A unidade será especializada em agronegócio.

“O agronegócio é a principal força econômica do Paraná, nosso campo gera empregos, renda e produz com tecnologia de ponta. As novas unidades especializadas da Caixa vão assegurar crédito mais rápido e fácil para os produtores paranaenses”, disse Ricardo Barros.

As novas aberturas fazem parte de um planejamento da Caixa de criar 75 novas unidades, 20 delas especializadas no agronegócio, em todo o país.

O prefeito Professor Zezão aplaudiu a iniciativa e agradeceu ao líder do governo federal pelo benefício, “o deputado federal Ricardo Barros, quanto ministro da Saúde, também nos apoiou na questão da UPA que estava desativada e agora mais essa excelente notícia; só temos que agradecer”, declarou hoje de manhã.

O presidente do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina, o ex-deputado, ex-secretário de estado e ex-prefeito José Afonso Junior, também ficou satisfeito e disse que “investir no agronegócio sempre deve ser enaltecido, e o Norte Pioneiro merece esse reconhecimento”, assinalou.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que essa expansão visa aumentar a capilaridade do banco e com a ampliação de sua rede de atendimento, a Caixa beneficiará cerca de 18 milhões de brasileiros.

No Paraná, as novas agências serão abertas também em Londrina, em Cascavel, Ponta Grossa e Toledo.

O banco está ampliando a quantidade de agências-caminhão de oito para 12 unidades e contratando novos empregados. Até o final de 2021, a Caixa pretende contratar outras 1.000 pessoas. De acordo com Pedro Guimarães, “além de reforçar o time de atendimento, o banco fomenta a economia, gerando emprego e renda a centenas de famílias”.