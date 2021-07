S. Antônio decide modelo de aulas

Após reuniões com autoridades no assunto

O prefeito Professor Zezão se reuniu na manhã desta segunda-feira, dia 19, com as secretárias municipais de Saúde, Gislaine Galvão, e Educação, Adriane Cavatoni, para discutir o retorno das aulas presenciais. No final da tarde/início da noite conversou no seu gabinete com as diretoras dos nove colégios estaduais para uma tomada de decisão conjunta (fotos).

Assim, ficou decidido: as aulas presenciais nos estabelecimentos de ensino estaduais iniciarão na próxima segunda-feira, dia 26.

Já as escolas municipais serão no dia dois de agosto.

Em ambos os casos, pais e/ou responsáveis dos alunos que não desejarem poderão optar pelo ensino híbrido (presencial e virtual) ou mesmo somente online. De qualquer forma, terão que assinar um documento assumindo a responsabilidade pela decisão.

Ofício Circular n.º 048 da Secretaria de Educação do Paraná dirigido para as Chefes dos Núcleos Regionais de Educação já havia informado: Considerando que, desde o dia 10 de maio de 2021, está sendo realizado o retorno escalonado das aulas presenciais no Paraná, após avalição desta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED verificou-se a necessidade do retorno presencial das aulas em todas as instituições públicas do Estado.(…)

Por entender que a aula presencial é fundamental para o aprendizado, bem como para a recuperação dos conteúdos essenciais, a SEED informa que, dia 21 de julho de 2021, todas as escolas da rede pública estadual de ensino deverão retornar com a oferta das aulas presenciais.

Desse modo, solicitamos que os gestores realizem ampla divulgação à comunidade escolar, bem como informem sobre a necessidade de autorização dos responsáveis para o retorno dos estudantes às aulas(…).

É importante, também, que as instituições de ensino observem a capacidade máxima de atendimento de cada sala de aula, a fim de respeitar o distanciamento de 1,5 m. Se necessário, as aulas poderão ser realizadas no modelo de ensino híbrido (aulas presenciais e online).