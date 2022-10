Santo Antônio abre estande na GeniusCon (vídeo)

Evento reúne imersão em aprendizados e geração de negócios

Começou nesta quarta-feira (5) e se estende até sexta-feira (7) a sétima edição da GeniusCon, o maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do norte do Paraná.

A prefeitura de Santo Antônio da Platina está presente no local, com o estande exclusivo com a demonstração das ações e programas desenvolvidos pelo município no setor de tecnologia.

No estande platinense, é possível conhecer como funcionam as oficinas de robótica, oficinas de impressão em 3D, o funcionamento do Playtabe da Educação e os cursos oferecidos no CDTI (Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação).

Também está disponível a plataforma de inscrições para o “Joias do Agronegócio”, programa de pré incubação de empresas em Santo Antônio da Platina, no qual empreendedores de vários setores, entre eles o ramo do agronegócio, poderão se inscrever e usufruir toda estrutura física qualificada no CDTI e contar com a expertise das parcerias recebendo apoio gerencial e técnico de especialistas.

A Coopescarte também está presente no estande, com a venda de seus produtos artesanais e exposição de sua filosofia de trabalho baseada no empoderamento feminino e valorização do trabalho através do cooperativismo.

Também é possível conhecer no estande o Programa Cidade Digital implantado na prefeitura municipal, que oferta o autoatendimento online aos cidadãos, além de dispensar o uso de papel, evitando o deslocamento físico até a prefeitura e evitando filas.

O prefeito José da Silva Coelho Neto participou da abertura do evento nesta quarta-feira, 05, e enfatizou a importância no investimento de novas tecnologias nos municípios. “O despertar do interesse em tecnologia, principalmente entre os jovens, causa resultados muitos bons nos setores de educação, emprego e economia. Só temos a usufruir de eventos como a GeniuCon que trazem acima de tudo conhecimento para todas as gerações”, declarou o prefeito.

Estão à frente da organização do estande a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico através do secretário Antônio Marcos de Souza e o Departamento Municipal de Ensino Profissionalizante através da diretora Ediane Arantes Siqueira.

Sobre a GeniusCon – Neste ano, a tradicional feira é realizada de forma híbrida, com exposição, competições e atividades presenciais no Centro de Eventos de Jacarezinho e transmissão online de parte dos conteúdos, pelo YouTube.

O objetivo do evento é proporcionar aos participantes uma experiência imersiva para aprendizados de alto impacto e geração de negócios a partir de pilares como inovação, tecnologia e empreendedorismo, para contribuir com o desenvolvimento sustentável do norte pioneiro.

A GeniusCon é como uma “vitrine” do trabalho desenvolvido pela Associação do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro do Paraná (ASRI) e Sebrae/PR, com apoio de diversos parceiros e entidades, para fomentar a criação de negócios inovadores e reter jovens talentos. A programação é voltada para jovens empreendedores, startups, estudantes dos ensinos médio, técnico e superior, professores, empresários, lideranças e potenciais investidores.

Programação da GeniusCon 2022 – mAs atividades presenciais incluem palestras, painéis, oficinas, competições, concursos, pitches de startups (uma forma de apresentação rápida para “vender” uma ideia de negócio inovador) e premiações. Tudo voltado para estudantes do ensino médio e técnico, universitários, professores e empresários.

Os conteúdos abordam temas relacionados ao agronegócio (que é a área de maior destaque do Norte Pioneiro), startups, inovação, educação, metaverso, empreendedorismo, internet das coisas (IoT), inteligência artificial, sustentabilidade, transformação digital, energia limpa e renovável, robótica aplicada, profissional do futuro, consumidor 4.0, influenciadores regionais. Entre as novidades da programação, estão o planetário e conteúdos sobre astronomia.

Maratona e competição de robôs – A premiação das três melhores ideias apresentadas na tradicional maratona de soluções, o Hackathon, será no dia 7 de outubro. A temática é relacionada com o agronegócio, com o desafio “Energia Limpa e Renovável e Agro 4.0”. A competição contará com alunos platinenses.

Haverá também a batalha de pitches e competição de sumô entre robôs. Startups da região têm espaço para expor seus projetos e patrocinadores e parceiros contam com área exclusiva para expor a marca, produtos e serviços, e interagir com os visitantes.

A GeniusCon é uma realização do SRI do Norte Pioneiro do Paraná, Sebrae/PR e Prefeitura de Jacarezinho, com patrocínio da Magnus, Supermercados Molini’s e Fanorpi de Santo Antônio da Platina, e apoio institucional de diversas entidades. Mais informações sobre a programação completa podem ser obtidas no site do evento: https://www.geniuscon.com.br/

Veja também essa matéria sobre o assunto: https://www.npdiario.com.br/sub-capa/geniuscon-reune-imersao-em-aprendizados-e-geracao-de-negocios/