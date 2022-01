Santo Antônio 86; Jacarezinho 158 e mais uma morte

Foi a 118ª morte de jacarezinhense causada pela Covid-19 e a segunda em 2022

A Secretaria Municipal de Saúde informou mais um óbito nesta segunda-feira, dia 17, em Jacarezinho. Trata-se de Benedito Dias da Silva (fotos) paciente com 51 anos, cuja internação no Hospital Regional do Norte Pioneiro(Santo Antônio da Platina) havia sido notificada no dia 14 de janeiro.

Ele, conhecido como Ditinho, não tinha registro de vacinação contra a Covid-19. O corpo foi sepultado na manhã desta segunda-feira, dia 17, no Cemitério São João Batista. Deixou a esposa, Márcia Faganelo.

No boletim epidemiológico de Jacarezinho nesta segunda-feira foram registrados 158 resultados positivos no município. A cidade segue com 8.175 positivados, deste total, 7.458 estão recuperados.

Há 599 pacientes em fase ativa da doença.

Em andamento, estão outros 41 casos suspeitos. São 118 óbitos agora.

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado nesta segunda-feira, dia 17, registrou 86 novos infectados pela Covid-19.

Em andamento, estão outros 569 casos suspeitos e 1.061 ativos sendo dois hospitalizados e 1.059 em tratamento domiciliar.

Ao todo, 8.832 positivados confirmados, dos quais 7.615 já recuperados.

São 156 óbitos.