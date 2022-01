Jacarezinho tem uma morte e S. A. da Platina 43 registros

Máscara, álcool gel, evitar aglomeração e muita água são ações recomendadas

A Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho confirmou, neste doming0, dia 16, um óbito decorrente de complicações da Covid-19. Foi um paciente de 29 anos de idade, internado na sexta-feira (dia 14) na Santa Casa, e que não constou do Boletim Epidemiológico daquele dia, pois foi internado depois que já havia sido publicado.

Ele tomou apenas uma dose da vacina, em agosto de 2021, e não retornou para a segunda.

Um outro jovem também faleceu na cidade e o corpo foi sepultado neste domingo, mas foi outra pessoa, e de infarto, sem relação com o coronavírus.

No boletim epidemiológico de Jacarezinho neste domingo, dia 16, consta não ter sido registrado resultado positivo no município. A cidade segue com 8.017 positivados, deste total, 7.406 estão recuperados.

Há 495 pacientes em fase ativa da doença.

Em andamento, estão outros 11 casos suspeitos. São 117 óbitos agora.

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado neste domingo, dia 16, registrou 43 novos infectados pela Covid-19.

Em andamento, estão outros 616 casos suspeitos e 1.126 ativos sendo três hospitalizados e 1.123 em tratamento domiciliar.

Ao todo, 8.746 positivados confirmados, dos quais 7.464 já recuperados.

São 156 óbitos