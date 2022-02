Santo Antônio 158 ; Jacarezinho 106 e mais duas mortes

ÁLCOOL GEL, MÁSCARA, EVITAR AGLOMERAÇÃO E MANTER DISTANCIAMENTO

A Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho informou que os dois óbitos verificados nesta quinta-feira, dia três, são dois homens, um deles morador do centro, com idade incerta (99 anos, segundo a Santa Casa, e 101 anos, segundo a Vigilância Epidemiológica).

O outro senhor também era idoso, com 83 anos e residia no Asilo São Vicente. Os dois tinham tomado as três doses de vacinas, mas devido às comorbidades e à idade, não resistiram.

Foram registrados também mais 106 positivados com a Covid-19.

A cidade segue com 10.456 positivados, deste total, 9.514 estão recuperados.

Há 788 pacientes em fase ativa da doença e quatro casos suspeitos. São 121 mortes.

Boletim oficial sobre a situação do novo coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado nesta quinta-feira, dia três, registrou 158 novos infectados pela Covid-19.

Em andamento, estão outros 320 casos suspeitos e 1.497 casos ativos.

Ao todo, 11.749 positivados confirmados, dos quais 10.094 já recuperados.

São 158 óbitos.