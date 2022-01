Santo Antônio 152 casos e Jacarezinho mais uma morte

Situação é tensa neste início de ano em todo Norte Pioneiro

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado nesta sexta-feira, dia sete, registrou 152 novos infectados pela Covid-19.

Em andamento, estão outros 283 casos suspeitos e 342 ativos sendo 3 hospitalizados e 339 em tratamento domiciliar.

Ao todo, 7.600 positivados confirmados, dos quais 7.103 já recuperados.

São 155 óbitos.

Secretaria Municipal de Saúde informa que foi confirmado, nesta data, o óbito de mais um morador de Jacarezinho, devido a complicações com a Covid-19. Ele tinha 79 anos e havia tomado duas doses de imunizante.

Olivio Alves Proença (foto) testou a primeira vez para Covid-19 no dia 29/12. Depois internou e fez nova coleta no dia 03/01, seu isolamento iria terminar, mas não resistiu.

No boletim epidemiológico de Jacarezinho foi noticiado nesta sexta-feira, dia sete, terem sido registrados 42 resultados positivos no município. A cidade segue com 7.320 positivados, deste total, 7.085 estão recuperados.