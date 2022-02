Santo Antônio 110; Jacarezinho 108 e 2 mortes de idosos

ÁLCOOL GEL, MÁSCARA, EVITAR AGLOMERAÇÃO E MANTER DISTANCIAMENTO

Boletim oficial sobre a situação do novo coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado nesta sexta-feira, dia quatro, registrou 110 novos infectados pela Covid-19.

Em andamento, estão outros 273 casos suspeitos e 1.340 casos ativos, dos quais 1.331 em tratamento domiciliar e nove hospitalizados.

Ao todo, 11.859 positivados confirmados, dos quais 10.361 já recuperados.

São 158 óbitos.

A Secretaria Municipal de Saúde informa terem sido registrados nesta sexta-feira, dia quatro, dois óbitos decorrentes de complicações da Covid-19. Um foi de uma senhora com 91 anos, que estava internada no Hospital Regional do Norte Pioneiro(Santo Antônio da Platina), e que apresentava comorbidades como cardiopatia e hipertensão. Ela havia tomado duas doses de vacina.

O outro óbito foi de um idoso com 83 anos, que havia tomado as três doses de imunizantes e era residente no Asilo São Vicente. Não há informação sobre a existência de comorbidades.