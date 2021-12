Carlópolis: rodízio mantém resultados

Abastecimento de água deve ser normal nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

O sistema de rodízio em Carlópolis será mantido até janeiro, no entanto, a exemplo do Natal, o abastecimento deve ser normal nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. A avaliação destes setes dias de rodízio – implantado em 22 de dezembro – é positiva e indica que todas as medidas operacionais foram executadas dentro do programado e que a população colaborou fazendo uso racional da água.

Uma estiagem severa afeta todo o Estado e não há previsão de chuvas importantes para o Norte do Paraná nos próximos dias. Por isso, ainda não há prazo para a suspensão total do rodízio.

O nível do Ribeirão Jaboticabal está cada vez mais baixo e a situação só não se agravou mais devido à parceria mantida com proprietários rurais.

“Estamos com um bom entendimento com os demais usuários da bacia para eliminar todos os represamentos acima do ponto de captação da Sanepar. Isso tem feito muita diferença para a operação do sistema”, observa o gerente regional da Sanepar em Santo Antônio da Platina, Victor Romano.

Para amenizar os impactos desta estiagem, a Companhia está buscando novas alternativas de captação de água e, assim, complementar o abastecimento em Carlópolis.

Há uma semana, a Sanepar utiliza dois caminhões-pipa para reforçar os níveis do reservatório de água potável que fica anexo à estação de tratamento de água. Esta estratégia tem viabilizado a distribuição de água de forma regular para todas as regiões da cidade em dias alternados, com interrupção entre às 7h da manhã de um dia até o meio-dia do dia seguinte.

“O rodízio é um modelo alternativo de abastecimento que visa equalizar a situação de falta de produto no volume suficiente para atender a demanda”, destaca Romano. “Esta estiagem é sem precedentes e nos obrigou a esta medida mais dura, porém, justa por não deixar apenas uma região desabastecida, normalmente a mais distante dos reservatórios, em detrimento de outra”, ressalta.

RODÍZIO – Desde a quarta-feira (22), a cidade de Carlópolis está dividida em dois setores. O rodízio no abastecimento foi anunciado com a programação até o domingo, 9 de janeiro, de segunda a segunda, exceto na véspera e dia de Natal e de Ano Novo.

Programação do rodízio de 29/12 a 09/01:

SETOR 1 – Dias 29/12 e 02, 04, 06 e 08/01

Caravela (entre as Ruas Dr. Paulo e Silva até a Rua Salvira Marques, entre as Ruas Benedito Salles, Jorge Barros, Francisco Alvino de Paiva, Antônio Jonas Pinto, Rua das Tropas e Av. Elson Soares); Caravelinha, Residencial Murador, Vista Alegre I, Cohapar 3 (ao lado Vista Alegre I – entre as Ruas Manguinha e parte alta Rua Ipê Roxo, Rua Nelson Gouveia); Residencial Bella Vista (atrás do cemitério); Bairro Tomadaty, Bairro Takenory, Residencial Alvorada I, Jardim Americana 1 e 2 e Caminho do Vale.

SETOR 2 – Dias 30/12 E 03, 05, 07 e 09/01

Jardim Paineiras, Bairro Matadouro, Jardim Bandeirantes, Itália 1 e 2, Jardim Primavera 1 (saída p/ Joaquim Távora); Novo Horizonte 1 e 2; Vista Alegre (Cidade Alta), Cohapar (lado Vista Alegre 2); Vista Bella 1 e 2; Jardim CTG, Loteamento Saito, Jardim do Cedro e Jardim Eldorado.

DICAS DE ECONOMIA – Não deixar a torneira aberta o tempo todo ao lavar as mãos ou a louça evitará que vários litros de água tratada sejam desperdiçados. Não faça a barba com a torneira aberta. Banhos rápidos também ajudam na economia. Cada cinco minutos embaixo do chuveiro ligado consome aproximadamente 70 litros de água. Ao escovar os dentes é necessário apenas um copo de água. Usar a vassoura antes de lavar a calçada, que deve ser feita com água usada na lavagem de roupa ou da chuva, jamais com água potável.

Ao usar a máquina, é recomendado juntar o maior volume possível de roupas para lavar de uma só vez. A água do último enxágue das roupas, no tanque ou na máquina, pode ser usada para ensaboar tapetes, tênis, cobertores, pisos e calçadas.

Verificar se há torneiras pingando e vazamentos no imóvel. Os maiores ladrões de água são os vazamentos, torneira pingando e descarga desregulada. É necessária manutenção regular. Em época de estiagem, o ideal é não lavar carros. Se for extremamente necessária a limpeza, deve-se usar balde e pano, reaproveitando a água da chuva ou da lavagem de roupas.

Ao encontrar qualquer tipo de vazamento de água na rua avise imediatamente a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, que é feito pelo telefone 0800 200 0115, durante 24 horas por dia. Para tirar dúvidas sobre a situação do seu imóvel, ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.