Sanepar completa os 59 anos como Gigante no Brasil

Empresa se consolida como referência do setor no país

A Companhia de Saneamento do Paraná (fotos da sede regional do Norte Pioneiro em Santo Antônio da Platina) completou 59 anos com indicadores que a consolidam como uma das maiores empresas de saneamento no País e referência no setor. O aniversário foi neste domingo (23).

Os indicadores de atendimento à população estão muito acima da média nacional e são impulsionados pelos investimentos crescentes que a Companhia tem feito nos últimos anos. Em 2021, até o terceiro trimestre, os investimentos somavam R$ 918,3 milhões, um aumento de 30,2% em relação aos primeiros nove meses de 2020.

A população dos 346 municípios atendidos pela Sanepar tem a melhor opção de saneamento do Brasil. Cem por cento da população urbana têm acesso à água tratada e 77,3% tem serviço de coleta e tratamento de esgoto. A Sanepar continua investindo para alcançar a meta estabelecida pelo novo marco do saneamento de 90% de esgotamento sanitário até 2033.

Além de obras que atendem ao crescimento populacional das maiores cidades do Estado, que já estão acima de 95% de esgotamento sanitário, a Companhia investe em sistemas menores levando pela primeira vez o serviço de coleta e tratamento de esgoto.

É o caso de Barra do Jacaré, Leópolis e Curiúva, no Norte do Estado, onde estão sendo executadas obras previstas para serem concluídas em 2022. Em Barra do Jacaré, por exemplo, estão sendo implantados 21 km de rede coletora e um sistema modular de tratamento que irão atender 88% da população.

Em Curitiba, as maiores estações de tratamento de esgoto também passam por ampliações assegurando o atendimento futuro da população da Região Metropolitana. E em Cascavel mais obras vão tornar a cidade a primeira do Paraná a ter 100% da população com esgotamento sanitário.

ETA Iguaçu, em Curitiba, a maior estação de tratamento de água do estado/Foto: André Thiago

PRÊMIOS –O reconhecimento da Companhia entre as melhores do setor também é confirmado por vários rankings, como o do Valor Econômico, que a posiciona em primeiro lugar no Prêmio Valor Inovação Brasil 2021 – setor de Infraestrutura; e o ranking 500 Maiores do Sul, do Grupo Amanhã, que indica a Sanepar como líder do setor de serviços públicos.

Em 2021, a Sanepar também recebeu o troféu Destaque de Melhor Demonstração Contábil, conforme avaliação da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) que também concedeu à empresa o Troféu Transparência pela qualidade dos demonstrativos contábeis.

NOVO CENÁRIO – Às vésperas de completar 60 anos, uma lei sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior ampliou a área de atuação e a competitividade da Sanepar, considerando o cenário do novo marco legal do saneamento.

A nova lei dá mais flexibilidade à Companhia, que fica autorizada a atuar fora do Paraná, e inclusive no exterior, na exploração de serviços públicos e privados de saneamento. Esses negócios podem ser nova fonte de receitas da empresa, possibilitando a redução das tarifas e mais investimentos no estado.

“Acredito que todo paranaense pode ter orgulho de ter uma empresa como a Sanepar, que está cada vez mais preparada para enfrentar os desafios do mercado de saneamento, das mudanças climáticas e das exigências de serviços cada vez melhores e sustentáveis”, afirma o diretor-presidente da Companha, Claudio Stabile. “Somos uma empresa inovadora do ponto de vista tecnológico e temos uma equipe comprometida com a prestação de um serviço público essencial à vida”