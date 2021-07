Sandro Alex seduz Norte Pioneiro

Visitou quatro municípios da região no início desta semana

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, deputado federal licenciado Sandro Alex (PSD) esteve segunda-feira (12) em Jacarezinho, Cambará, Andirá e Abatiá. Ele, que estava acompanhado de José Brustolin Neto, diretor-geral da Seil, vistoriou obras e rodovias.

Sandro Alex Cruz de Oliveira tem 48 anos, é filiado ao PSD e deputado federal pela terceira vez. Pré-candidato à reeleição, será um dos mais votados no Norte Pioneiro em 2022. Seu poder de sedução política é reconhecido e, nos últimos anos, conquistou apoios de forma humilde e pragmática.

Formado em Direito pelo Universidade Estadual de Ponta Grossa, fez curso de Liderança Pública na Georgetown University, em Washington, nos Estados Unidos.

Em Jacarezinho, foi recebido pelos prefeitos Marcelo Palhares (PSD) e José Isac, de Santana do Itararé(PT), o presidente da câmara local, Antônio Neto(PSD), o coordenador da Casa Civil na região, Juarez Leal Daio, e o médico Newton Souza.

Sandro Alex anunciou na qualidade de deputado federal, uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, a ser destinada à Santa Casa. “Conversei pela manhã com o Nelson Toloto [Administrador da Santa Casa], e ele informou que é a maior emenda orçamentária que recebe este ano. Os recursos serão destinados à aquisição de equipamentos para a UTI e para a maternidade”, disse Alex.

A Santa Casa de Jacarezinho iniciou atividades em 1919, e atualmente está concluindo a obra da nova sede administrativa de 69 m2, com final prevista para novembro deste ano. Com a mudança, abrirá espaço para mais 12 leitos, segundo o assessor da unidade de saúde, Esmael Carvalho.

Sandro Alex anunciou que o governador Carlos Massa Ratinho Júnior estará em Jacarezinho nas próximas semanas, para anunciar, ele próprio, a liberação de licitações para obras e recursos a serem aplicados na região.

Informou que já foram assinadas as ordens de serviço para a duplicação da PR-092 no perímetro urbano de Siqueira Campos, bem como para a pavimentação de terceiras faixas em todo o percurso dessa importante rodovia.

Sobre o pedágio na BR-153, assinalou que o contrato de concessão não será renovado ao seu final. “É um contrato que teve corrupção, estamos acionando as concessionárias na Justiça para que entreguem as obras que estão devendo. Haverá um intervalo entre o término do atual contrato e o início do próximo, período no qual não haverá cobrança nas praças de pedágio. Como a BR-153 pertence à União, ela ficará responsável pela manutenção até que seja encontrada uma solução, enquanto o Governo do Estado fará a conservação das rodovias estaduais”, garantiu.

Fotos: Roberta Rodrigues/Especial para o npdiario

