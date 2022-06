SAMU terá novas bases e dez novas ambulâncias no NP

O Cisnorpi será o gestor a partir de fevereiro de 2023

O deputado federal Sandro Alex anunciou nesta quarta-feira, dia 29, em Brasília, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no Norte Pioneiro ganhará dez novas ambulâncias.

Estava ao lado do prefeito de Jacarezinho e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, Marcelo Palhares.

Houve problemas recentes no SAMU na região , mas a partir do início de 2023, quando terminará o contrato com outra entidade, será realizada também a mudança na gestão e os veículos destinados oficialmente entregues ao Cisnorpi.

Presentes também o diretor-geral do Cisnorpi, Antonioni Palhares e Esmael Carvalho, assessor do órgão.

Há, hoje, dois pontos avançados (Santana do Itararé e Joaquim Távora) e cinco bases do SAMU (Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Cambará, Siqueira Campos e Ibaiti).

“Teremos mais bases no ano que vem com as novas ambulâncias e as cidades serão escolhidas em breve com decisão conjuntas dos nossos prefeitos, dependendo da logística”, antecipou Palhares.

O SAMU tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.

Realiza os atendimentos em qualquer lugar e conta com equipes que reúne médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas.