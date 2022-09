Salgado é motivo para morte e prisão em Ibaiti

Reclamou que estava apimentado demais e assassinou o irmão do dono do bar

Um elemento de 35 anos foi preso neste fim de semana em Ibaiti por ter matado com um tiro outro homem, de 61 anos. O motivo – absurdamente fútil – foi um salgado que estaria muito apimentado.

Segundo a reportagem apurou, o crime aconteceu num bar da Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel no último dia 23 de julho. O autor, pedreiro de 35 anos, chegou embriagado, pediu o salgado e logo iniciou as queixas sobre o tempero.

As reclamações prosseguiram e evoluíram até incomodar Raimundo Alberto Pereira, irmão do dono do estabelecimento comercial.

Após discussão, o rapaz saiu e voltou em dez minutos armado com revólver. Disparou um tiro que entrou pela axila da vítima, internada na sequência em estado grave na Santa Casa de Jacarezinho. Faleceu no dia dois de agosto.

Após investigações e conclusão do inquérito, realizada agora a prisão do suspeito. Na delegacia, o pedreiro acabou confessando o assassinato.