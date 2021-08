Salão de Artes abre inscrições em Jacaré

Promoção da Prefeitura, UENP e Sesc já aceita trabalhos

Artistas do campo das artes visuais de todo o Brasil já podem se inscrever para a 36ª edição do Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho, promovido pela Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).