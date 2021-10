Saiba tudo sobre visita de Ratinho

Governador anunciou investimentos e projetou mais progresso

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta sexta-feira (29) mais 52 automóveis para reforço da frota da saúde em 22 municípios da 19ª Regional de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Os carros serão utilizados para atendimento domiciliar dentro da Estratégia da Saúde da Família (ESF). A entrega dos veículos foi em Santo Antônio da Platina.

“Esses carros vão atender todos os municípios da região. Queremos resgatar a saúde da família, esse programa fantástico que leva o cuidado para dentro da casa das pessoas. Esses veículos vão permitir que as equipes médicas dos municípios possam visitar idosos e pessoas que ficaram com alguma sequela da Covid-19, por exemplo”, afirmou o governador.

Os veículos integram a maior renovação da frota da Saúde realizada pelo Governo do Estado. São 1.211 automóveis modelo Gol, da Volkswagen, com motor 1.0, ar- condicionado, direção hidráulica e quatro portas. Cada carro foi adquirido por R$ 34,5 mil, somando mais de R$ 41,7 milhões em investimentos com recursos do tesouro do Estado. Somente os automóveis destinados à 19ª Regional de Saúde somam mais de R$ 1,7 milhão.

“Essa é uma gestão municipalista. Estamos regionalizando a saúde e levando o serviço para mais perto das pessoas”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Esses carros vão levar o atendimento até a casa dos paranaenses. Nossa ideia é recuperar o programa de Saúde da Família. Com uma média de cinco visitas domiciliares por dia em cada município, são seis mil em todo o Paraná, chegando a 1,5 milhão por ano”.

O prefeito platinense José da Silva Coelho Neto, agradeceu a visita do governador e o apoio do governo do Estado aos municípios da região. “Nós como prefeitos dependemos muito do Estado e vemos aqui o fortalecimento desse apoio a nossa região com sua visita e a entrega desses veículos”, declarou. Foram entregues veículos para os municípios de Barra do Jacaré (1 carro), Cambará (3), Carlópolis (2), Conselheiro Mairinck (1), Figueira (2), Guapirama (1), Ibaiti (8), Jaboti (1), Jacarezinho (5), Japira (1), Joaquim Távora (2), Jundiaí do Sul (1), Pinhalão (2), Quatiguá (2), Ribeirão Claro (1), Salto do Itararé (1), Santana do Itararé (1), Santo Antônio da Platina (6), São José da Boa Vista (2), Siqueira Campos (3), Tomazina (2) e Wenceslau Braz (4). A divisão dos carros é realizada de acordo com o número de equipes da Saúde da família em cada município. Esta é a sétima entrega de veículos da Secretaria da Saúde. Com elas, o Governo do Estado chega a 332 automóveis entregues. Fotos: Jonathan Campos

PAVIMENTAÇÃO – No evento, o governador também anunciou cerca de R$ 4,5 milhões em recursos para pavimentação para Santo Antônio da Platina, liberados através da Secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

“Temos trabalhado desde o primeiro dia para transformar o dia das pessoas. Temos feito isso através de uma gestão eficiente, com programas sociais que promovem habitação, emprego e energia, e obras estruturantes. Temos uma parceria histórica com os municípios do Estado, e hoje entregamos a autorização da licitação para garantir pavimento novo para os bairros de Vila Galvão e Parque Alvorada”, ressaltou João Carlos Ortega, secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

O maior investimento, da ordem de R$ 3,5 milhões, é destinado a pavimentar vias do bairro Parque Alvorada. O restante (R$ 982.321,58) será utilizado para obras em quatro vias urbanas da Vila Galvão, com serviços de terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

As vias contempladas são: rua Hercílio Custódio (entre a rua Luís Franciscon e a rua Ana Maria da Silva), rua José Gonçalves da Silva (entre a rua Edgard Vieira de Azevedo Filho e a rua Ana Maria da Silva), rua Edgar Vieira de Azevedo (entre a rua Hercílio Custódio e a rua José Gonçalves da Silva) e a rua Ana Maria da Silva (entre a rua Hercílio Custódio e a rua José Gonçalves da Silva).

URBANIZAÇÃO – No evento, o prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, também entregou à Secretaria estadual de Infraestrutura e Logística um projeto para obra de drenagem, pavimentação e revitalização da Avenida Oliveira Mota e Palma Rennó. O projeto passará por análise do Estado a fim de verificar a possibilidade de um convênio para a realização da obra, estimada em R$ 7,89 milhões.

“Quando assumi a cidade, tínhamos 19 bairros sem asfalto. Hoje, já começamos obras de pavimentação em 14 deles. Nos inspiramos no modelo de Bogotá e urbanizamos a cidade de fora para dentro, trazendo dignidade para as pessoas e, quando chega ao Centro, a cidade está muito melhor. Depois de todas essas obras, agora partimos para arrumar o centro da cidade, que é nossa sala de visitas. Como um centro comercial do Norte Pioneiro, temos que arrumá-lo e deixá-lo bonito”, explicou o prefeito.

“Todos os municípios dessa região têm obras estruturantes que estão sendo iniciadas ou finalizadas. Estamos promovendo uma transformação completa no Norte Pioneiro. Esse projeto é de revitalização da avenida principal da cidade, e vamos nos debruçar sobre ele para liberar os recursos”, reforçou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

FOTOS ABAIXO: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario