Saiba tudo sobre o homicídio em Santo Antônio da Platina

Homem foi executado a tiros ontem à noite num bar

Siziomar Flávio Rodrigues (fotos), de 51 anos, foi baleado às 20h05m no interior do Bar do Raimundo. na rua Pérola, nesta sexta-feira, dia primeiro, no povoado rural da Platina, em Santo Antônio da Platina.

Já conhecido no meio segundo informação das polícias. perdeu a vida sentado numa cadeira encostada na parede no interior do estabelecimento comercial e com perfurações na região do crânio causadas por arma de fogo.

Rádio Patrulha, ROTAM, ROCAM e Corpo de Bombeiros compareceram no local também constatando o óbito. No momento do crime, o dono do bar “estava no depósito pegando algumas bebidas” e disse ter apenas ouvido os disparos, não sabendo informar a identidade das testemunhas.

O IML esteve presente e a perita criminal recolheu oito estojos deflagrados de calibre 380 além de realizar ainda o recolhimento do corpo para os procedimentos. Encontrado um aparelho celular, possivelmente da vitima, o qual foi apreendido pela equipe da Polícia Civil.

O Instituto Médico-Legal de Londrina recolheu o corpo para necropsia e deve entregar para a família velar por volta das 16 horas deste sábado, dia dois, na Funerária Platinense. Será sepultado neste domingo em horário a ser divulgado hoje à noite.

Ele deixou duas filhas.

Em contado com o Npdiario na manhã deste sábado, dia dois, o delegado Rafael Guimarães, que preside o inquérito, disse que ainda não tem informações consumadas para divulgar à Imprensa e preferiu não apontar por enquanto as eventuais motivações do crime.

A reportagem continua acompanhando o caso.