Saiba detalhes de como votar hoje

Exerça o seu direito de cidadania

Os brasileiros vamos escolher neste domingo, dia dois, os próximos presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual (foto: Fórum Eleitoral de Santo Antônio da Platina).

Para os mais de 8,4 milhões de eleitores paranaenses, se houver segundo turno para presidência, será no dia 30 de outubro.

Que documentos preciso para votar?

Para comprovar sua identidade como eleitora ou eleitor perante a mesa receptora de votos, serão aceitos os seguintes documentos oficiais com foto, inclusive os digitais:

e-Título

CNH

RG

Como justifico o voto?

O eleitor que esteja fora de seu domicílio eleitoral no dia do pleito, tanto no Brasil quanto aquele que está fora do país, deve justificar sua ausência, preferencialmente, por meio do aplicativo e-Título ou, excepcionalmente, do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE).

O aplicativo e-Título pode ser baixado nas plataformas “Google Play” e “App Store”.

O formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral está disponível nos cartórios eleitorais, nos postos de atendimento ao eleitor, nos portais do TSE e dos tribunais regionais eleitorais e, no dia da eleição, nos locais de votação ou de justificativa. Também é possível justificar pela Internet,

Para que cargos tenho que votar nas eleições deste ano?

As eleições de 2022 terão cinco cargos em disputa: Presidente da República, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais.

Qual a diferença do voto branco e nulo?

A diferença está apenas na forma como o eleitor decide votar. O voto em branco é registrado quando o eleitor pressiona o botão “Branco” na urna eletrônica. Já o voto nulo é registrado quando o eleitor digita um número que não pertence a nenhum candidato ou partido e aperta o botão “Confirma”. Não se esqueça de que ambos são votos inválidos e não são considerados na contagem final.

O que é o voto válido?

A legislação eleitoral considera como válido o voto dado diretamente pelo eleitor.

Aqui, você faz consultas individuais com seu CPF:

https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022