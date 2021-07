Saiba como ampliar a sua imunidade

Especialista Nayrana Chagas Vilas Boas apresenta dicas preciosas

Nossa alimentação e estilo de vida é um dos principais fatores para aumentar a imunidade e diminuir os riscos de doenças metabólicas, auto-imunes e comportamentais, isso inclui diminuir sequelas e sintomas da Covid-19.

Estudos recentes mostraram que a microbiota intestinal tem uma grande influencia em sintomas da doença, segundo informa a nutricionista norte-pioneirense Nayrana Chagas Vilas Boas(fotos) . Embora ainda sejam recentes, são muito relevantes e é necessário levar em consideração.

Péssimo estilo de vida, consumo inadequado de alimentos ultra-processados, carboidratos refinados e açúcares, uso exagerado de medicamentos, alterações na microbiota intestinal, sono de péssima qualidade e sedentarismo, são fatores que diminuem a imunidade.

“Portanto, para aumentar sua imunidade e ter uma melhor qualidade de vida, se prevenindo e diminuindo sintomas de doenças, melhore seu estilo de vida como um todo, principalmente sua alimentação. E lembre-se que para adequar sua dieta e lhe auxiliar nesse processo, é importante ter um nutricionista acompanhando e dando as orientações necessárias e personalizadas, afinal, cada indivíduo é único. Não se trata de comer mais ou menos, mas de comer melhor, fazer exercícios físicos, reduzir estresse, por exemplo”, recomenda a profissional.

Quando se fala em imunidade, muitas pessoas associam somente ao consumo de vitaminas e minerais por meio de suplementação. Mas, afinal, como fazer para aumentar a imunidade?

“Simplesmente melhorando seu estilo vida. Incluindo: boas noites de sono, melhorando seus hábitos alimentares, praticando exercícios (dentro do possível) e melhorando sua saúde intestinal”, adiciona.

Sabe-se que hoje com a correria do dia, a maioria das pessoas passa a se alimentar de forma mais rápida e prática, consumindo alimentos processados e ultra-processados. A alimentação com padrão ocidental tomou uma proporção gigantesca na vida da grande maioria das pessoas.

A prática de atividades físicas é essencial para manter a qualidade de vida. Isso porque ela promove adaptações nos sistemas respiratório, cardiovascular, endócrino, digestivo e músculo-esquelético.

Com isso, passamos a consumir alimentos com calorias vazias (pobre em nutrientes) e mudamos toda composição da nossa microbiota intestinal. “Alterando nossa microbiota causamos um desequilíbrio de bactérias que vivem em nosso trato gastrointestinal, gerando alterações de humor, obesidade, depressão e, principalmente, baixa imunidade”, detalha.

