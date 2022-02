Sai concurso público para mais 37 cargos em Santo Antônio

Inscrições devem ser feitas pela internet de 15 de fevereiro até dez de março

Estão abertas a partir da próxima terça-feira, 15 de fevereiro, as inscrições para o concurso público da prefeitura de Santo Antônio da Platina (foto abaixo).

A notícia foi antecipada pelo Npdiario em novembro do ano passado:

A realização de Concurso Público faz parte do Plano de Governo do Professor Zezão e do Chico da Aramon (foto), apresentado na campanha eleitoral.

Serão realizadas provas para ocupação de 37 cargos para candidatos de nível fundamental, médio e superior. Dois editais relativos ao certame foram lançados ontem no diário oficial do município e estão disponíveis no site da prefeitura: http://santoantoniodaplatina.pr.gov.br/

O concurso será executado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e as inscrições seguem até o dia 10 de março exclusivamente pelo site da universidade: https://www.unioeste.br/portal/cogeps/correntes .

A taxa de inscrição varia de R$60 a R$150 conforme o cargo pretendido. A prova objetiva tem data prevista para o dia 24 de abril para o edital 01 e de maio para o edital 02. A definição de horários e locais da realização da prova será publicada nos endereços oficiais do concurso, após a homologação das inscrições. As provas serão de caráter objetivo, apenas os cargos de motorista e desenhista terão prova prática e as do cargo de professor contarão com redação.

Os salários são a partir de R$1.286,85 para os cargos de nível fundamental até R$11.195,42 para os de nível superior, mais o auxílio alimentação de R$511,50.

O concurso tem validade de dois anos com possível prorrogação e oferece uma vaga por cargo mais formação de cadastro reserva.

Contratados poderão assumir com aumento de salário

Os candidatos que forem efetivados através do concurso público da prefeitura municipal de Santo Antônio da Platina poderão assumir seus cargos já com aumento de salário. Está aguardando votação da Câmara de Vereadores um projeto de lei de autoria do executivo municipal a reposição salarial de 10,6% na folha de pagamento. A previsão é que o projeto seja discutido pelos vereadores já no próximo dia 15 fevereiro, data de retorno das sessões ordinárias da Câmara.

Para o prefeito José da Silva Coelho Neto, investir no servidor público estava entre as prioridades da sua administração. “Nunca houve na história do município um concurso com tantas opções de cargos. O concurso público nunca foi apenas uma promessa, é mais uma meta do nosso plano de governo que está sendo cumprida”, declarou.