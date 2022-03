Na Casa do Artesão no centro da cidade

Neste sábado, dia 12, a Casa do Artesão de Santo Antônio da Platina contará com atividades especiais para as mulheres.

Oferecerá limpeza de pele, estoura balão para ganhar brindes, e oficina de artesanatos para aprender a fazer chaveiro amigurumi – objeto delicado de crochê.

Endereço: Rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, 515, em frente da praça da igreja Matriz na rua Marechal Deodoro.

Mais informações: 43 9626-2577.