RPA, Rotam e Rocam prendem três homens

Os entorpecentes foram apreendidos em Jacarezinho

A Equipe de Agência Local de Inteligência, após receber denúncias de que na Vila Scyllas havia tráfico de drogas, promoveu monitoramento e viu diversos usuários entrando e saindo do local.

Assim, com apoio das equipes Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e Rádio Patrulha, realizada a abordagem de um desses indivíduos, com o qual havia duas pedras de crack.

Logo após, numa residência apreendidas 24 gramas de maconha, R$ 417,00, quatro celulares, três folhas com anotações de tráfico, apetrechos para embalo e preparo de entorpecentes e material elétrico como fios e spots de luminárias.

Ao todo, três homens (27, 49 e 50 anos) foram presos.