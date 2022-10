RPA prende jovem após furtar Provopar

Neste domingo em Santo Antônio da Platina

A RPA (Rádio Patrulha) em patrulhamento pela Av. Coronel Oliveira Motta foi abordada por um motociclista, informando que um indivíduo suspeito, trajando blusa de cor azul e calça jeans de cor escura, invadiu um terreno baldio na av. José Palma Rennó. Foi em torno de 6h05m deste domingo, dia 30. O elemento carregava um portão de cor azul, nas costas.

Realizada abordagem.

O marginal admitiu ter furtado na sede do Provopar (Programa do Voluntariado do Paraná) após arrombar parede do prédio.

O rapaz de 21 anos foi encaminhado à 38ª Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis e o portão recuperado.