RPA, P2 e ROCAM prendem ladrão na Vila Claro em SAP

Além de roubos, tinha mandado por lesão corporal e violência doméstica

Em apoio à P2, a qual solicitou apoio da ROCAM(Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta) e Rádio Patrulha pois percebeu indivíduo que cometeu uma série de roubos ocorridos na região, as três equipes se encontraram. Foi no final da tarde desta segunda-feira, dia 14, na rua Benedito Lúcio Machado, Vila Claro, em Santo Antônio da Platina.

Também já havia em desfavor do marginal Mandado de Prisão por lesão corporal e violência doméstica.

O individuo de 32 anos se encontrava no quintal da residência, sendo de imediato dada voz de abordagem, preso e encaminhado para a cadeia de Andirá.