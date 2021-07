SAP: Supermercado é roubado de novo

Dois indivíduos de capuz e roupas pretas invadiram o Supermercado Luzitano em torno de 19 horas desta sexta-feira, dia nove, no centro de Santo Antônio da Platina.

Um dos bandidos estava armado e anunciou o assalto.

Foram roubados cerca de R$ 500,00 e os indivíduos fugiram correndo a pé sentido bairro Altvater(Sindicato). Ninguém ficou ferido. Foi a quarta vez que o estabelecimento comercial foi alvo de ladrões.