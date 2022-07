Roubado Hospital Regional do Norte Pioneiro

Em Santo Antônio da Platina

Na madrugada desta sexta-feira (29), por volta das 02h30m, o Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, foi roubado.

A Polícia Militar recebeu as informações e se deslocou ao local para averiguar a situação. No Hospital, em contato com o vigilante, este contou que dois homens entraram armados, o renderam e levaram seu revólver cal. 38 (marca Taurus), as 10 munições e um colete balístico. Ainda, descreveu os criminosos: um era baixo e o outro possuía mais de 1.80m de altura, os dois eram magros e trajavam roupas escuras.

O vigilante, Sr. Anderson, foi orientado pela equipe. Após, os policiais patrulharam a cidade em busca dos suspeitos, todavia, não foram localizados.