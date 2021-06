Roubado carro no centro de Ibaiti

Agrediram com coronhadas e ainda fraturaram pernas de vítima

Wallinson Xavier entrou em contato com o npdiario nesta terça-feira, dia 15, para relatar um crime e solicitar ajuda.

O pai dele é taxista, foi assaltado por volta das 11h30m nesta segunda-feira, dia 14, e levaram o Chevrolet Prisma(fotos) de cor prata. Dois bandidos, se passando por clientes, foram no ponto em frente da prefeitura, e pediram uma corrida para Lavrinha.

O taxista Aparecido Xavier conhecido como Xavier do Táxi, transportava os supostos clientes quando deram voz de assalto, desferindo uma coronhada na cabeça da vítima e fraturaram sua perna. Na sequência, colocaram-no dentro do porta malas, seguiram mais um pouco, pararam o carro (placas BAL 5542/Ibaiti), o tiraram do porta malas, deram mais uma coronha na cabeça e, por fim, o deixaram ele na beira da estrada. Levaram o carro e até o momento sem noticias

Se alguém tiver informações favor comunicar a polícia e também no (43) 99965-8120.