Rouba veículo em Quatiguá, mas bate em J. Távora e foge

Colisão no final da noite de sexta-feira na PR-092

Um Honda/Civic (produto de roubo), de placas de Quatiguá, e uma Honda / Fan 125 (placa de Joaquim Távora) bateram às 23 horas de sexta-feira, dia 11, no KM 302 da PR-092, em Joaquim Távora.

Trafegavam na PR-092 no sentido Joaquim Távora a Quatiguá e envolveram-se num acidente com colisão traseira.

O motorista do carro fugiu do local, posteriormente constatado ser produto de roubo na cidade de Quatiguá horas antes do acidente.

Veículo recuperado pela Polícia Militar tavorense.

Condutor (24 anos) e passageira (20) da motocicleta sofreram ferimentos leves.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência,