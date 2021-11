ROTAM apreende maconha com jovem

Rapaz jogou a droga no chão com aproximação da polícia

Neste sábado, dia 30, por volta das 23h30m, a ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) apreendeu maconha na Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

Durante patrulhamento, a equipe percebeu dois indivíduos com atividade suspeita, que dispensaram um item no chão, com a aproximação da viatura. Em revista pessoal não encontraram nada ilícito, mas no chão localizaram a droga (1,65 gramas de maconha).

O rapaz de 19 anos foi encaminhado, e a maconha apreendida.