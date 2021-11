Romulo Bottrel focado no título do Brasileiro de Enduro

“Minha intenção é encerrar o ano com vitórias. Mesmo com a quebra da motocicleta na etapa passada, eu ainda tenho boas chances de ser campeão”

Romulo Bottrel encara a final do Campeonato Brasileiro de Enduro focado em conquistar o título da categoria E2 para a Pro Tork Racing Team. O evento acontece neste fim de semana e feriado, dias 13, 14 e 15 de novembro, na cidade de Mairiporã (SP).

Liderando a classificação da E2, ele se mostra otimista. “Minha intenção é encerrar o ano com vitórias. Mesmo com a quebra da motocicleta na etapa passada, eu ainda tenho boas chances de ser campeão. Estou bem treinado e pronto para fazer a minha parte”, afirma.

A base será o Ginásio de Esportes Florêncio Pereira, o “Sarkizão”. No sábado, às 15h, o Super Prime irá reunir os pilotos das principais categorias para uma corrida promocional contra o relógio, em pista fechada. Já no domingo e na segunda-feira, elas vão para as trilhas em busca dos últimos pontos da temporada.

O circuito contará com 55 quilômetros, incluindo três especiais (trechos cronometrados). Os competidores completarão três voltas no percurso, tanto no domingo como na segunda-feira, sendo que a primeira passagem servirá como reconhecimento.

A organização continua atenta com relação aos protocolos de prevenção ao Coronavírus, os quais devem ser cumpridos por todos os participantes. O uso de máscara e de álcool em gel e o distanciamento social serão obrigatórios.

No Ginásio Sarkizão, o acesso do público será limitado a 500 pessoas.

Confira a programação*

13/11 (Sábado)

13h às 15h – Treinos Super Prime

15h – Super Prime

19h30 – Briefing para pilotos e equipes



14/11 (Domingo)

8h30 – Largada promocional das categorias KIDS

9h – Largada dos dois primeiros pilotos

16h30 – Pre-finish

20h30 – Divulgação dos resultados oficiais do dia



15/11 (Segunda-feira)

7h30 – Largada promocional das categorias KIDS

8h – Largada dos dois primeiros pilotos

16h30 – Divulgação dos resultados oficiais

17h – Premiação do Brasileiro de Enduro 2021



*Sujeita a alterações.



A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.