Wenceslau: rompe a tornozeleira e é preso

Tentou sem sucesso se passar pelo irmão

A Equipe fazia patrulhamento neste fim de semana e recebeu informações de que uma pessoa que possui mandado de prisão em aberto estava num bar na Rua Pedro M. Leite, bairro Formosa, em Wenceslau Braz.

Diante do fato, abordou o suspeito no estabelecimento, o qual se identificou com o nome do irmão, porém após ser indagado algumas vezes, admitiu quem era e que sabia do mandado uma vez que havia rompido a tornozeleira eletrônica.

O indivíduo (33 anos) foi conduzido à cadeia pública brazense.