Romanelli recebe título de Doutor Honoris Causa da Uenp em Jacarezinho

É a maior honraria que a universidade concede

O Primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) recebeu nesta sexta-feira, 1º de julho, o título de Doutor Honoris Causa da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná). A homenagem aprovada pelo conselho universitário da instituição foi entregue em solenidade no campus de Jacarezinho.

O procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, também foi homenageado.

Segundo a ex-reitora Fátima Padoan, o maior título da universidade é entregue para pessoas que têm grande destaque na sua área de atuação ou que promovem ações de combate à desigualdade social e incentivo à paz.

“Se não fosse o apoio do dr. Giacoia e do deputado Romanelli, todas as coisas que aconteceram na universidade seriam mais difíceis, algumas até impossíveis, porque foram batalhas muito grandes e tivemos esses dois grandes guerreiros em nossa companhia”, disse.

“O título de doutor honoris causa é a maior honraria da universidade e para concedê-lo, a pessoa que recebe tem que ser meritória ao título. E quando propomos a indicação ao conselho universitário, logo foi aprovado porque a comunidade reconheceu o trabalho do Dr. Giacoia e do deputado Romanelli”, completou.

Gratidão – “A única palavra que faz sentido neste instante é gratidão”, afirmou o parlamentar ao receber a distinção e agradecer a comunidade universitária.

Em seu pronunciamento, ele fez um relato da criação e da consolidação da Uenp, que neste ano completa 16 anos. “Considero a universidade como uma filha. Vi nascer, acompanhei os primeiros passos, o crescimento, o desenvolvimento e, agora, o início da vida adulta. Neste tempo, a instituição se mostrou inclusiva, sustentável e absolutamente comprometida com o Norte Pioneiro”.

Para o deputado, a universidade alcançou a condição de ser um grande polo tecnológico e irradiador de ideias e soluções para o desenvolvimento regional. “É necessário pensar nas próximas décadas”, afirmou. “Se me permitem um palpite, o futuro inclui colocar a inovação e a sustentabilidade no foco das atividades”, ressaltou.

Romanelli também destacou a necessidade de ampliar a interação do mundo acadêmico com o setor privado. “O conhecimento acadêmico também deve atender ao dia a dia das empresas da região e ajudar a atrair novos empreendimentos. A realização de pesquisas aplicadas, voltadas ao setor privado, é um diferencial competitivo que contribui para consolidar empregos, aumentar a renda e trazer investimentos ao Norte do Paraná”.

Agradecimento – O deputado fez um agradecimento especial à reitora Fátima Padoan. “Construímos uma relação fraterna e produtiva em favor da Universidade Estadual do Norte do Paraná”, disse, acrescentando que estará sempre presente na vida da Uenp na gestão do futuro reitor, o professor Fábio Antonio Neia Martini, que assume as funções ainda neste mês de julho.

Ele também mencionou a boa relação com o procurador-geral de Justiça e chefe do Ministério Público do Paraná, Gilberto Giacóia, que é professor da Uenp e deu grande contribuição para a criação da universidade. “Um fraterno amigo que engrandece o corpo docente e que teve papel destacado na criação e consolidação da universidade”.

Portas abertas – “As portas do gabinete do deputado Romanelli sempre estiveram abertas para a Uenp”, afirmou o vice-reitor Fabiano Gonçalves Costa. “Conhecedor da realidade regional, atuou como importante articulador político para a constituição da nossa universidade”, completou o professor.

Costa enumerou uma série de benefícios e investimentos conquistados para o bom funcionamento da instituição a partir da interação da reitoria com o parlamentar. “Mais do que um reconhecimento, o título de Doutor Honoris Causa é um agradecimento pelas causas defendidas pelo deputado”, declarou o vice-reitor.

Acompanharam a distinção ao deputado Romanelli e ao procurador Giacoia, os prefeitos Marcelo Palhares (Jacarezinho), Amin Hannouche (Cornélio Procópio), Jaelson Matta (Bandeirantes) e a professora Fabiana Campos, diretora-geral da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, esposa do deputado (foto principal); além dos reitores e pró-reitores dos três campi da universidade, professores, autoridades, vereadores, estudantes e convidados.