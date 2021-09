Romanelli festeja Furacão (vídeos)

“Estamos na semifinal da Copa do Brasil merecidamente”, afirmou o político-torcedor

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto) comemorou a vitória sobre o Santos e a classificação do Athletico para as semifinais da Copa do Brasil logo no início da sessão desta quarta-feira (15) na Assembleia Legislativa do Paraná.

“Em que pese os secadores ligados, o Furacão está pela terceira vez na semifinal da Copa do Brasil”, disse, referindo-se também a 2013 (quando foi vice) e 2019 (o ano do título).

Romanelli lembrou que a vitória por 1 x 0 na noite desta terça derrubou um tabu de 16 anos sem vitórias do Athletico na baixada santista, onde o time de maior torcida no Paraná já foi prejudicado pela arbitragem diversas vezes.

“Foi um jogo épico e vencemos com um gol de placa do zagueiro Zé Ivaldo. O Clube Athletico Paranaense orgulha todos nós paranaenses”, disse o Primeiro secretário da Alep.

O rubro-negro ganhou mais R$ 7,3 milhões e já tinha R$ 7,85 milhões por ter disputado a terceira fase, as oitavas e as quartas. Se for Vice-campeão: R$ 23 milhões e Campeão: R$ 56 milhões.