Romanelli agradece os mais de 101 mil votos em todo Paraná

Foi o mais votado na região pela quinta vez consecutiva

Um dos candidatos mais votados do Paraná, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) recebeu nas eleições de 2 de outubro votos em 312 municípios de todas as regiões do estado. Foram 101.175 votos em 78,2% das 399 cidades paranaenses, que permitiram a reeleição do parlamentar para novo mandato. Ele é o Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa.

O parlamentar visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Foi recebido pelo prefeito Professor Zezão, o presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Celso Crespo Freitas, o presidente da Associação Comercial e Empresarial platinense, Alex Schmidt, o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva, o empresário Cristiano Coelho, ex-prefeito de São José da Boa Vista, Sérgio Kronéis, e o assessor Aguinaldo Rodrigues.

Numa singela homenagem, ganhou um bolo com as velas 101, representando a expressiva votação. No “Parabéns à Você” foi cantado o hino do Atletico Paranaense.

Romanelli é torcedor do Furacão.

Ele aceitou o convite do presidente do clube, Mário Celso Petraglia e acompanhará a final da Libertadores contra o Flamengo, em Guayaquil, no Equador, no próximo dia 29.

“Tivemos uma votação expressiva e todas as cidades contribuíram para essa vitória”, disse Romanelli. No pleito de 2018, o deputado foi votado em 263 municípios. “Houve uma grande evolução. O eleitor de todo o Paraná está percebendo a nossa forma de fazer política, que é levar resultados e soluções para a população”, avaliou.

Ficou entre os três mais votados em 52 dos 312 municípios onde recebeu votos. Foi o primeiro colocado em 26 colégios eleitorais, ficou em segundo em outros 13 e em terceiro também em 13 localidades. “O resultado reflete anos de trabalho, de luta e de coerência, sempre com muita firmeza nas boas causas que envolvem o povo paranaense”, afirmou.

Maiores votações – No Norte Pioneiro, Romanelli recebeu as maiores votações em Jundiaí do Sul (46,71%), Quatiguá (45,1%), Carlópolis (43,5%), Joaquim Távora (40,91%), Ribeirão Claro (31,47%), Cambará (28,98%) e Santo Antônio da Platina (22,35%). No Noroeste, as cidades com maior número de votos foram Santa Cruz do Monte Castelo (46,28%), Loanda (44,58%), Rancho Alegre D’Oeste (35,57%) e Moreira Sales (30,85%).

No região Norte, conseguiu ser o mais votado em Sapopema (57,55%), Santa Cecília do Pavão (50,6%), Sertaneja (49,58%), São Sebastião da Amoreira (42,85%), Santa Amélia (40,14%), Cornélio Procópio (34,01%) e Bandeirantes (29,66%). “Agradeço cada voto. São eleitores em todo o Paraná. Quase 60% da votação veio do Norte e Norte Pioneiro. Uma alegria ser, novamente, o mais votado da mesorregião”, reforçou.

O deputado salientou que manterá a mesma postura de trabalho no próximo mandato. “Seguiremos em defesa do interesse público, do combate à desigualdade social. O compromisso é seguir construindo soluções e políticas públicas adequadas para mudar e melhorar a vida das pessoas. Estsas são marcas da nossa atuação parlamentar”.

Para Romanelli, a evolução das políticas públicas é fundamental para apoiar a população que mais precisa do auxílio do Estado. “Temos que reconhecer as dificuldades que as pessoas estão passando, promover a inclusão social e garantir mais oportunidades para os nossos jovens”, observa . “Sou grato pelos votos recebidos e seguiremos nessa luta. Que Deus possa nos iluminar, nos abençoar e guiar os nossos passos”.

