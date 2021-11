Roma visita amigos antes de Cidadania

Homem público possui amizades em todo o estado que representa no Parlamento

O primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) visitou o Npdiario na tarde desta quinta-feira, dia quatro, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado dos ex-prefeitos de Sapopema, Gimerson de Jesus, e de São José da Boa Vista, Sérgio Kronéis.

No jornal, o aguardavam o presidente da Associação Comercial e Empresarial local, Nelson de Camargo, o empresário rural Luiz Henrique Ferroni, a esposa Jacqueline e o filho, José Ferroni Neto, o advogado, ex-vereador e comerciante na área dos Correios, Paulo Francisco Freitas, e o diretor do Laboratório Ximenes, Gustavo Ximenes, além da Diretora do Colégio Estadual Tiradentes, Lucila Cristina Oliveira Machado, esposa do jornalista Valcir Machado.

Depois, lancharam na residência dos Ferroni.

Os assuntos foram variados, como política, economia, viagens, motocicletas, charutos, e, principalmente, o Athetico Paranaense.

Na sequência, o parlamentar foi homenageado com o título de Cidadão Honorário platinense na câmara de vereadores.

A estreita relação do deputado com o governador Ratinho Junior (PSD) ajuda a fortalecer os municípios representados pelo parlamentar na Assembleia Legislativa. Obras urbanas, melhorias na segurança pública, investimento em educação e saúde e modernização da infraestrutura são pautas frequentes da boa parceria entre os dois.

“Temos um diálogo muito aberto que está fazendo a diferença em relação aos investimentos do Estado no Norte e Norte Pioneiro”, avalia Romanelli. “Concretizamos muitos projetos e ações e discutimos com frequência novas formas para atender as necessidades da população. O que nos une é um perfil municipalista. Entendemos que é preciso melhorar a vida das pessoas no local onde elas vivem”, pontuou o Romanelli.

Investimentos – Nesta semana, o governador esteve pela primeira vez em Cornélio Procópio e junto com o deputado Romanelli anunciou investimentos de R$ 6 milhões na cidade e em municípios da região. Ratinho Junior também confirmou o repasse de R$ 19 milhões para a compra de equipamentos do Hospital Regional de Cornélio.

“O dinheiro já está assegurado ao município, que fará a licitação dos equipamentos e do mobiliário”, explica Romanelli. “Este é um exemplo das conquistas que alcançamos. Depois de anos de muita luta, estamos finalmente viabilizando o pleno funcionamento do Hospital Regional porque o governador entendeu a relevância desta unidade para a região”, destacou.

Outro projeto na área de saúde, destaca Romanelli, é a construção do novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME), que é administrado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná e funcionará ao lado do Hospital Regional. “Esse sempre foi o objetivo do nosso governo: descentralizar o atendimento médico e hospitalar”, declarou Ratinho Junior na passagem por Cornélio Procópio.

O aeroporto da cidade também receberá investimentos do Estado, no montante de R$ 4,7 milhões, para modernização da pista e do sistema de segurança. Além disso, nas próximas semanas deverá ser feita a inauguração oficial de novos blocos da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e do Colégio Estadual Willian Mádi.

Pavimentação – Na semana anterior, Ratinho Junior e Romanelli visitaram Santo Antônio da Platina, onde entregaram 52 carros para a regional de saúde. Ratinho Junior liberou verbas para asfalto no Parque Alvorada e Vila Galvão, além da revitalização das Avenidas Palma Rennó e Oliveira Motta. No total, são mais R$ 4 milhões em recursos para a cidade.

“Santo Antônio da Platina tem recebido toda a nossa atenção e acredito que até em função disso é que recebi o título de cidadão platinense”, brinca Romanelli. Segundo ele, nos últimos dois anos foram destinados para a cidade cerca de R$ 13 milhões, sendo que R$ 11 milhões já foram liberados pelo governo estadual.

Segundo Romanelli, Santo Antônio da Platina é um polo regional na área de saúde, que contribui com todas as cidades próximas. Ele destaca a ampliação e a modernização do Hospital Regional. “É uma causa que abracei. A última entrega foi a obra de revitalização, com um investimento de quase R$ 800 mil da Secretaria Estadual de Saúde”, destaca.

Jacarezinho – No final de setembro, em agenda com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o deputado Romanelli confirmou R$ 19 milhões para investimento em Jacarezinho. A maior parte da verba é para a construção do AME (Ambulatório Médico de Especialidades). São R$ 17 milhões para a realização da obra.

Outros R$ 2 milhões servirão para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Aeroporto e para a reforma de outras seis unidades médicas do município. Além disso, o valor garantirá a compra de uma ambulância, carros e de equipamentos médico-hospitalares.