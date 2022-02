Romanelli e Beto entregam veículos para Norte Pioneiro (vídeo)

Atendidas cidades do NP: Ribeirão Claro, Carlópolis, Joaquim Távora, Figueira, Quatiguá, Jundiaí do Sul, Japira, São Sebastião da Amoreira, Assaí, Sapopema, Santa Cecília do Pavão e Sertaneja

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o secretário de Saúde Beto Preto(pré-candidato a deputado federal), entregaram nesta terça-feira, dia oito, novos veículos para o programa Saúde da Família que reforçarão o atendimento em 18 cidades das regiões do Norte Pioneiro e Norte do Estado, Campos Gerais e Noroeste do Paraná.

Os automóveis modelo Gol, zero km, têm motor 1.0, com ar-condicionado, direção hidráulica e quatro portas.

Segundo Romanelli, todos os municípios já foram atendidos com novos veículos para a Saúde da Família. Mesmo assim, o Governo do Paraná e a Sesa decidiram ampliar o atendimento, reforçando a entrega de mais um veículo para cada cidade.

“Sabemos o quanto o Paraná tem prosperado, com a distribuição de recursos e investimentos em todos os setores. Mas, Saúde é prioridade e estes veículos reforçam o compromisso com a melhoria no atendimento ao cidadão, com agilidade e eficiência”, disse o Primeiro secretário da Assembleia Legislativa.

Para o secretário Beto Preto, é importante reforçar o atendimento aos moradores dos municípios nas suas próprias casas, evitando deslocamentos e auxiliando na prevenção a doenças. “Há projetos em andamento em praticamente todos os municípios, que também receberam equipamentos para o atendimento médico. Esse é o nosso compromisso, de melhorar a qualidade no atendimento à Saúde do paranaense”, enfatiza.

Centro de Especialidades — Durante a solenidade de entrega dos novos veículos, Beto Preto confirmou a licitação para a construção do prédio do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), em Cornélio Procópio. No mesmo espaço será abrigado o Cisnop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná).

“A licitação para a obra de construção do prédio do AME, que é um centro de especialidades, será lançado em até 30 dias, melhorando ainda mais o atendimento em todo o Norte Pioneiro”, anunciou o secretário.

Municípios — Os automóveis, modelo Gol, zero km, motor 1.0, com ar-condicionado, direção hidráulica e quatro portas, custam em média R$ 50 mil cada. Mas, com a licitação do Governo do Estado, foram adquiridos pelo valor unitário de R$ 34,5 mil.

No Norte Pioneiro, foram atendidos, por meio de indicação do deputado Romanelli, as cidades de Ribeirão Claro, Carlópolis, Joaquim Távora, Figueira, Quatiguá, Jundiaí do Sul e Japira; São Sebastião da Amoreira, Assaí, Sapopema, Santa Cecília do Pavão e Sertaneja. Da região Norte, foram atendidos os municípios de Sertanópolis e Primeiro de Maio.

Para o Noroeste e região, os novos veículos vão atender as cidades de Moreira Sales, Santa Cruz de Monte Castelo e Loanda. Já na região dos Campos Gerais, o novo veículo reforça a frota da saúde de Carambeí.