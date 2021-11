Jacarezinho: Juiz recebe Cidadania

Título de Cidadão Honorário será entregue nesta quinta-feira (25)

Na quinta-feira, dia 25, às 20 horas, Rogério Cangussu Dantas Cachichi, será agraciado com o Título de Cidadão Honorário de Jacarezinho.

Por iniciativa do Vereador e Presidente da Câmara Municipal à época, Fúlvio Boberg, através do Decreto legislativo 4/2019, de 10 de setembro de 2019, o Legislativo concedeu o Título de Cidadão Honorário ao Juiz Federal pelo destaque de sua atuação jurídica e relevantes serviços prestados à comunidade.

Sobre ele:

Doutorando no Programa de Doutorado em Direito da Universidade de Marília – UNIMAR (2020-atual);

Mestre em Direito pelo Centro Universitário Eurípedes de Marília (2019);

Graduado em Filosofia pela Universidade Estadual de Londrina (2011);

Ex-Procurador do Município de Cubatão/SP (1999);

Ex-Procurador da Fazenda Nacional (2000).

Magistrado Federal (2002)- Atualmente Diretor do Fórum e Juiz Titular da Vara Federal de Jacarezinho – Justiça Federal da Seção Judiciária do Paraná;

Membro honorário de E-Justicia Latinoamérica (2013);

Membro Efetivo da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional (2020);

Membro do Comitê Editorial da Sapientia & Iustitia – Revista virtual de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Sedes Sapientiae – UCSS (Peru);

Membro do Conselho Consultivo da Revista IusTech Revista de Derecho & Tecnología – IUSTECH (Peru).

