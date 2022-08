Rodotrem tomba na PR-092 em Wenceslau (Confira fotos e vídeo)

Carga de milho se espalhou na rodovia estadual

Exclusivo: Um rodotrem tombou no início da tarde desta sexta-feira, dia 26, no KM 261 da Rodovia Parigot de Souza, próximo ao restaurante Casarão do Porco na Lata, em Wenceslau Braz.

Com placas de Bastos (SP), transportava 45 toneladas de milho em granel de Goiás à Balsa Nova (município de 13 mil habitantes a 17 KM de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba).

O motorista William Moura de Paula, 45 anos, relatou ao Npdiario ter estourado um pneu dianteiro na curva, fazendo com que perdesse o controle e a última unidade do veículo virou, derrubando parte da carga.

Transeuntes roubaram o milho usando sacos e sacolas de plástico sem absolutamente nenhum constrangimento.

O condutor não se machucou.

Remi e Barbosa, da Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atenderam a ocorrência. O tráfego permaneceu bloqueado em meia pista por cerca de sete horas.

Rodotrem é um tipo de caminhão da categoria combinação veicular rodoviária. É composto por um cavalo mecânico e dois ou mais semirreboques.