Rodízio Oriental hoje à noite no Taiyo

O restaurante Taiyo possui todas sextas e sábados um delicioso rodízio oriental servido na modalidade self-service a partir das 19:30 horas. O cardápio do rodízio conta com uma variedade de pratos que vão desde a entrada até a sobremesa, proporcionando aos clientes uma experiência única. O valor por pessoa é de R$78,90 e a reserva de mesas pode ser realizada antecipadamente por meio do Whatsapp ou Instagram

Além disso, atende de domingo a domingo no período noturno com pratos típicos da culinária oriental, porções, lanches, pratos executivos, chopp, cerveja e drinks, ideal para você curtir com sua família e amigos.

O restaurante serve também almoço de segunda à sábado, com cardápio variado e possui diariamente um prato da culinária oriental incluso em seu buffet.

A equipe Taiyo convida a todos para conhecer o novo espaço.

• Avenida Oliveira Motta, 1074, Centro (Antigo Restaurante / Pub Vegas)

Gostaríamos de informar nosso horário de funcionamento:

Das 18h às 22h para bebidas, porções e lanches;

Das 19h às 22h para serviços à la carte oriental;

Das 19:30h às 22h para rodízio oriental.