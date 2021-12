Rodízio de água em Quatiguá começa nesta quarta-feira

Seca causou queda na vazão do Ribeirão Lajeado, manancial de abastecimento da cidade

O cronograma de implantação emergencial de rodízio a partir desta quarta-feira (8) em Quatiguá foi definido nesta segunda-feira, dia seis. A adoção do rodízio é necessária em razão da estiagem severa e das altas temperaturas das últimas semanas, acima da média para o período, que provocaram a queda abrupta na vazão do Ribeirão Lajeado, manancial de abastecimento da cidade.

O rodízio permite que a água seja distribuída de forma regular para toda a cidade, sem impactar mais uma região do que outra. A princípio, o esquema de rodízio seguirá até 22 de dezembro. É essencial que a população colabore e não desperdice.

Para o rodízio, a cidade de Quatiguá foi dividida em três setores, de forma a alternar o abastecimento. Os bairros em rodízio terão a suspensão do abastecimento a partir das 6h da manhã, com normalização prevista de forma gradual a partir das 12h (meio-dia) da manhã do dia seguinte. A Sanepar pede o uso econômico da água. Priorize a água tratada para alimentação e higiene pessoal.

PROGRAMAÇÃO DO RODÍZIO

8 de dezembro (quarta-feira) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 1 – Loteamento Nair Bueno (parte alta a partir da rua prefeito João Batista Bueno até a rua Tomhaz Belasque), Jd. Primavera, Vila Rural, Jd. Cristal, Loteamento Camilo, Jd. Nascente do Sol, Loteamento Neiri.

9 de dezembro (quinta-feira) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.