Rocam e Extrajornada patrulham Cambará

Uma motocicleta foi apreendida no centro

Nesta quinta-feira (16) as equipes Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM), juntamente e Extrajornada, realizaram patrulhamento na área central de Cambará.

Foram procedidas abordagens a dois motociclistas. Um deles conduzia uma Honda NX4/Falcon, que estava com o escapamento em desacordo com as normas do CONTRAN. Por conta disso, lavrada notificação e sanada a irregularidade.

O outro conduzia a CB500, a qual também estava com o escapamento inoperante, além de retrovisores em desacordo com a legislação. Diante dos fatos, a moto foi apreendida e encaminhada à sede do 2º Pelotão da Polícia Militar e lavradas notificações. Quanto ao abordado, foi orientado e liberado.