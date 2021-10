ROCAM apreende motocicleta em SAP

Motocicleta estava com irregularidades e o condutor não tinha CNH

Nesta quinta-feira, dia 28, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com irregularidades, na cidade de Santo Antônio da Platina.

Durante patrulhamento entre a rua Moacir Poli e a rua José Eleutério, a equipe ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta), se deparou com a motocicleta HONDA/CG 160 Fan (foto), fazendo um som excessivamente alto. Portanto, foi dada voz de abordagem.

Em consulta ao sistema policial, verificou-se que a moto estava sem pendências burocráticas, mas que o condutor não possuía CNH. Além disso, o veículo estava com o escapamento ineficiente, e os retrovisores em desconformidade com as normas do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).

Diante aos fatos a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio 4°cia PM onde foram lavradas as notificações pertinentes e adotados os procedimentos cabíveis.