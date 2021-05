Rocam apreende moto de “manobras”

Garantia de segurança no trânsito

Nesta quarta-feira, às 23 horas, uma motocicleta foi apreendida entre as ruas José Chagas e José C. Furtado em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, na abordagem feita pela Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas), a Honda CG Fan, com placas ATF-4J82, estava sendo usadas para fazer manobras perigosas.

Apesar de nada de ilícito ter sido encontrado, o condutor não possuí Carteira Nacional de Habilitação. Além disso, o veículo estava sem o filtro de ar, que é um equipamento obrigatório.

Motocicleta foi conduzida à sede da 4ª Companhia de Polícia Militar. Condutor já foi liberado.