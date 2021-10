ROCAM apreende cocaína em SAP

Motociclista dispensou a droga enquanto fugia dos policiais

Nesta terça-feira, dia 19, por volta das 14h50, a ROCAM apreendeu cocaína com motociclista em Santo Antônio da Platina, na Rua Acácia.

Em patrulhamento pelas proximidades do bairro Santa Terezinha, a equipe avistou dois homens em uma motocicleta, Honda CB 250F Twister, que acessaram com agilidade a rodovia BR-153 assim que viram os policiais, com o intuito de despista-los.

Diante disso, iniciaram o acompanhamento tático. Próximo a um posto de combustíveis, os criminosos jogaram um pequeno frasco, de metal, na cor vermelha, contendo 10 porções de cocaína (foto). Contudo, seguiram em fuga.

Os policiais recolheram a droga, e entregaram ao investigador da 38° delegacia de Polícia Civil. O condutor que dispensou a droga, e o passageiro, foram identificados e já são conhecidos do meio policial.