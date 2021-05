Richa ainda não decidiu candidatura

Em entrevista negou estar trabalhando pré-candidatura à câmara federal

O ex-governador Beto Richa (foto) declarou ao npdiario, em entrevista por telefone, que ainda não se decidiu se, realmente, se candidatará a deputado federal nas eleições do dia dois de outubro do ano que vem, “estou avaliando, mas não há nada certo por enquanto”, garantiu.

Comandou o Paraná entre 2011 e 2018 e possui bases, mesmo com os problemas enfrentados principalmente no último ano do segundo mandato. Possui 55 anos.

Ele sabe que mantém simpatizantes pelo que realizou, agradeceu as manifestações de apoio antecipadas, porém, diante da insistência da reportagem, respondeu estar por enquanto apenas mensurando a possibilidade e que terá uma posição em breve.

Quase todos os processos foram trancados por tribunais superiores. Nenhuma ação que tramita nas varas criminais estaduais e federais da capital paranaense e, em segunda instância, no Tribunal de Justiça e no TRF4, transitaram em julgado, inexistem condenações e não está incurso nas legislações que o tornariam inelegível.

A decisão do STF de anular toda a delação enterrou todos os demais desdobramentos da investigação. A delação do auditor que o acusava de maus feitos não apresentou provas cabais de envolvimento de Beto e de outros eventuais réus.

Assim, “limpo” poderia encetar a campanha sem receios. Filho de José Richa, ex-governador do Paraná(1983 a 1986), Beto foi deputado estadual e prefeito de Curitiba, entre outros cargos públicos.

Nas especulações, a ex-primeira dama Fernanda Bernardi Vieira Richa seria coordenadora da campanha eleitoral. O filho, Marcello Richa, não postularia uma vaga na Assembleia Legislativa justamente para não atrapalhar o pai, que faria dobradas em todas as regiões do estado. E nem o irmão, Pepe, concorreria.

Assim, em tese, teria grandes chances de emplacar uma das 30 vagas em disputa à câmara federal em 2022.