Ricardo quer volta às aulas presenciais

Aulas remotas foram instaladas como estratégia para combate ao novo coronavírus

O deputado federal Ricardo Barros (PP/PR) voltou a defender, nesta sexta-feira (23), o retorno das aulas presenciais na rede pública do país.

“O nosso pedido é que as aulas presenciais retornem. Com as restrições de distanciamento, de proteção, máscara, álcool gel como todas as profissões. Toda a sociedade brasileira está indo cumprir a sua função, exercer o seu trabalho e ajudar na recuperação econômica do país”, disse em um vídeo publicado nas redes sociais.

Barros destacou um estudo do FMI (Fundo Monetário Internacional) que apontou a estimativa de queda de renda das crianças que estão fora das salas de aulas e lembrou que o Brasil está em segundo lugar entre as nações com mais tempo sem aulas presenciais. “Certamente nós não estamos no caminho certo”, pontuou.

BOA VONTADE – O deputado disse ter recebido centenas de mensagens nos últimos dias de professores e educadores favoráveis ao regresso das aulas, e segundo os relatos, o retorno esbarra na posição dos sindicatos.

“Alguns dizendo que já trabalham muito mais do que já trabalhavam antes, e é verdade. Outros reclamando de que querem sim, voltar às aulas, mas o sindicato não quer”, salientou.

Barros solicitou a “boa vontade da representação sindical dos professores das escolas públicas para retornar as aulas presenciais com as restrições que estão definidas pelo Conselho Estadual de Educação”.