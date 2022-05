Ribeirão do Pinhal recebe 12 cidades

Disputas no vôlei, futsal, basquete, xadrez, atletismo e tênis de mesa

O clima festivo fez parte da cerimônia de abertura da fase regional dos 68º Jogos Escolares do Paraná, em Ribeirão do Pinhal, na noite desta quinta-feira(26).

A cidade com cerca de 14 mil habitante, recebeu atletas representantes das cidades de Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina.

A noite no Ginásio de Esportes Marcionílio Reis Serra (Tigrão) começou recebendo as autoridades presentes e os alunos das 43 escolas que participam da fase regional do JEPS. O público presente pode assistir a apresentação do coreógrafo e bailarino Wellington Guimarães e da Banda Marcial Municipal de Sengés (BAMUSEM).

Com músicas conhecidas, a banda fez a plateia cantar, dançar e até acompanhar os passos do grupo pela quadra. A noite fechou com o ginásio lotado entre estudantes da região e a população da cidade.

A responsabilidade de acender a pira olímpica ficou com o paratleta ribeiro-pinhalense, Rubens Olimpio de Farias. Rubens foi nove vezes campeão brasileiro paralímpico na marcha atlética de cinco km. Além disso, conquistou seis vezes o meeting caixa e ficou em quinto lugar geral na marcha atlética de cinco km, no Equador.

O juramento do atleta foi feito pela estudante Beatriz Alvarenga do Colégio Estadual Hermínia Lupion.

A chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Ana Maria Molini demonstrou a felicidade com o retorno dos jogos neste ano, após dois anos de paralisação por causa da pandemia. Ela ressalta que o JEPS devolve aos alunos a união, a competição, os jogos, todos alinhados ao aprendizado. Molini ainda parabeniza a equipe que está a frente da organização do evento. “Ribeirão do Pinhal deu um show na abertura, aqui eu vi alegria, união e organização”.

O prefeito de Ribeirão do Pinhal, Dartagnan Calixto, relatou a felicidade em receber o JEPS. “Ribeirão está em festa. Está em festa pelos jogos em si, mas principalmente pelo retorno da visita desses atletas à nossa cidade”. Após ter a responsabilidade de declarar a abertura oficial da fase regional dos 68º Jogos Escolares do Paraná, ele diz que o evento é uma oportunidade de mostrar a vocação da cidade em sediar competições.

Os jogos acontecem entre os dias 27 a 31 de maio. A população pode assistir às modalidades de vôlei, futsal, basquete, xadrez, atletismo e tênis de mesa.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regionais de Educação e Prefeituras Municipais (Fotos: Manu Benício).