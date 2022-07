Ribeirão do Pinhal: Preso rapaz que bateu no próprio pai

Violência contra idoso era frequente

Policiais civis de Ribeirão do Pinhal prenderam, no início da tarde desta segunda-feira (25), um jovem de 22 anos acusado de agressão física contra o pai, pessoa idosa.

A vítima foi quem denunciou, o órgão então instaurou inquérito para apurar os fatos e encaminhou o genitor para exame de corpo de delito.

Inicialmente, a Justiça concedeu uma ordem de afastamento do agressor do lar, além do monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Diante de informações de descumprimento das medidas, a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a expedição de mandado de prisão, que foi acolhido.

De posse da ordem prisional, os investigadores de polícia diligenciaram em torno do caso e capturaram o rapaz quando transitava pela praça central. Não houve resistência e foi encaminhado para a Cadeia Pública de Bandeirantes. O inquérito policial já foi concluído e encaminhado para o Ministério Público.