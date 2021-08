Ribeirão do Pinhal elege Rainha 2021

Seis jovens concorrem ao título e também de Princesa do munícipio

Na sexta feira, dia 03 de setembro, será realizado o Concurso Rainha do Município 2021, no Centro Cultural de Ribeirão do Pinhal.

O concurso irá eleger a Rainha e a Princesa. As ganhadoras representarão a beleza da mulher pinhalense durante seu mandato de um ano, inclusive nas festividades de 74 anos de Ribeirão do Pinhal.

Aos títulos de Rainha e Princesa estarão concorrendo seis candidatas (fotos), o nome das encantadoras garotas são: Cibelly Perez, Daiane Silva, Karen Caroliny, Maitê Almeida, Rafaela Campos e Shaii Silva.

Devido ao COVID-19 o evento não será aberto para o público, mas será transmitido pela página oficial da Prefeitura de Ribeirão do Pinhal, a partir das 19h30m.

A iniciativa será realizada pelo Departamento de Cultura, com suporte das Secretarias Municipais de Educação e de Esportes.