Ribeirão do Pinhal aprova presídio

O projeto de Lei nº 035/2021 do executivo, que prevê a doação de uma área do município de 48.400 metros quadrados ao governo estadual, foi aprovado na manhã desta segunda-feira, dia sete, em duas votações seguidas. O npdiario havia antecipado o resultado há duas semanas porque o prefeito ribeiro-pinhalense detém a maioria dos vereadores.

O Major Castelo Branco, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, o juiz Júlio César Vincentini, o delegado da Polícia Civil local, Tristão Borborema, entre outros, participaram presencialmente e o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel do exército Rômulo Marinho Soares, de maneira remota.

O terreno fica cerca de 4,5 KM da zona urbana ao lado da PR-439 e servirá para construção de uma penitenciária ao custo de 48 milhões de reais e que poderá abrigar até cerca de 800 detentos. A construção iniciará ainda em 2021.

O presidente da câmara, Eduardo Ribeiro (DEM) justificou o horário anormal – as sessões ordinárias são promovidas sempre às 20 horas nas segundas-feiras – afirmando que seria para receber convidados, o que não convenceu ninguém, e ocasionou ainda mais protestos de manifestantes contrários ao projet0. Ribeiro também alegou que não permitiria a presença de mais pessoas perto do plenário por conta da pandemia.

O grupo de dezenas de pessoas usou de megafones e cartazes fora do prédio, mas não conseguiu com que a iniciativa tivesse audiência pública para debater melhor o assunto, ou mesmo um plebiscito. Há informes extra-oficiais indicando que alguns tentariam anular judicialmente a decisão, o que não restou comprovado. A chuva também atrapalhou.

O prefeito Dartagnan Fraiz defende o PL garantindo que a obra concluída criará 150 empregos diretos, como agentes, cozinheiros, secretários administrativos, faxineiras, entre outros, além de movimentar a economia em postos de combustíveis, hotéis e restaurantes(familiares de detentos) e empresas terceiradas para abastecer o local etc.

Os boatos sem fundamento desinformando que Jacarezinho e Santo Antônio da Platina estariam interessados foram desmentidos, no último dia 14, pelos prefeitos Marcelo Palhares e Professor Zezão, durante conversa com Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística, durante visita dos três ao npdiario, em Santo Antônio da Platina. Os dois chefes de executivos já tinham recusado a construção da penitenciária em seus municípios.

