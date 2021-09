Ribeirão Claro tem caçamba gratuita

Limpeza de quintais e terrenos visa reduzir proliferação do Aedes aegypti

A Prefeitura de Ribeirão Claro durante o mês de setembro está disponibilizando de forma gratuita seis caçambas para limpeza de quintais e terrenos com intuito de reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti transmissor da dengue e outras doenças.

O cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de setembro atende quatro bairros Bechara I, II, II e Vila Giacoia. O bairro Bechara II já foi atendido pelo benefício e conseguiu bons resultados na eliminação de materiais que possam causar acúmulo de água.

Do dia 10 a 13 de setembro, as caçambas estão disponíveis no Bechara I, de 17 a 20 no Bechara III e de 24 a 27 na Vila Giacóia. Os demais bairros serão incluídos no cronograma mensal.

A secretária Municipal de Saúde, Josiane Vilela, destaca a importância da colaboração da população para evitar a proliferação do mosquito antes do período chuvoso. “Essa ação faz parte do enfrentamento contra o mosquito transmissor da dengue, em busca da eliminação dos criadouros. Em breve anunciaremos o cronograma dos demais bairros. Contamos com a colaboração de todos”, afirma.